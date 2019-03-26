Племянник Аллы Пугачевой попал под машину

Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль. Об этом сообщает Starhit.

Как отмечается, инцидент произошел на прошлой неделе в городе Новомичуринске Рязанской области. Там Влад Пугачев проживает последние полгода.

По словам друга пострадавшего, ехавший на большой скорости автомобиль задел мужчину, когда он возвращался из магазина. После этого Пугачев упал, не смог подняться и был госпитализирован.

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«После операции Влад не до конца восстановился, до сих пор проблемы с мизинцами — они смотрят вбок», — сказал источник.

Он добавил, что Пугачеву позволили покинуть медицинское учреждение через несколько часов, однако он сталкивается со сложностями при выборе зимней обуви.

Ранее обозвавший Пугачеву слонопотамом Васильев оправдался за нападки на певицу.