Телеканал Коломойского объяснил судебные угрозы Порошенко к «1+1»

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Представители украинского телеканала «1+1», который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, заявили, что намерение президента Украины Петра Порошенко подать в суд на телеканал является попыткой оказать «давление» на независимые СМИ. Об этом пишет «Украинская правда».

Ранее Порошенко обвинил «1+1» в «черном пиаре» против него и заявил о намерении подать в суд на телеканал.

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Представители «1+1» в свою очередь заявили, что предъявленные телеканалу обвинения со стороны Порошенко несостоятельны. Также они сделали предположение, что «громкое заявление» Порошенко является частью его предвыборной кампании.

В заявлении телеканала также отмечается, что такими угрозами президент хочет оказать «давление» на свободные СМИ.