Памела Андерсон призвала отменить реалити-шоу

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Американская актриса и модель Памела Андерсон призвала прекратить показывать реалити-шоу. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

Как отмечается, 51-летняя Андерсон выступила против таких передач, несмотря на участие в трех из них.

«Пожалуйста, больше никаких реалити-шоу и реалити-звезд…даже Франция загрязнена ими — это эпидемия мерзости, поверхностных соревнований, отвратительная и эксплуататорская для артистов», — заявила Андерсон.

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Она добавила, что телесериал об американской политике ее тоже не интересует. Актриса подчеркнула, что пока у власти в США находится президент Дональд Трамп, американцы живут в мире пародий шоу Saturday Night Live.

Андерсон выразила сожаление из-за такого положения дел, поскольку ей бы хотелось принимать участие в политической жизни.

Ранее Андерсон обрушилась на порно.