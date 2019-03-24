Канал Коломойского объяснил показ проектов Зеленского в «день тишины»

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В пресс-службе телеканала «1+1», который владеет олигарх Игорь Коломойский, объяснили трансляцию проектов с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в «день тишины». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в пресс-службе заявили, что Зеленский этих проектах выступает в качестве актера, а не кандидата в президенты Украины.

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Как отмечается, телеканал не считает, что нарушает законодательство Украины, показывая Зеленского в «день тишины».

Ранее сообщалось, что в «день тишины» канал Коломойского покажет озвученный Зеленским фильм.