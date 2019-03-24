Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА «Новости».

По ее словам, пятеро неизвестных по билетам прошли в музей, один из них отвлек смотрительницу, пока другие вешали картину и снимали происходящее на телефоны.

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Она отметила, что происшествие является для учреждения «болезненным», но при этом подчеркнула, что поставить полицейских возле каждого экспоната просто невозможно.

«Понимаете, это маркер состояния общества, если человек приходит в музей для того, чтобы какую-то пакость учинить, это значит, что в нашем обществе не все нормально», — сказала Лемигова.

Она предупредила, что если курс на подобные выходки будет продолжен, то музеям придется отказаться от политики максимальной открытости для общества.

Ранее сообщалось, что мужчина в стрингах прошелся по Третьяковке, а его друг повесил на стену свою картину.