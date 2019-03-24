Стрейзанд передумала защищать педофилию Майкла Джексона

Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд разъяснила свое прежнее заявление о фильме «Покидая Неверленд», в котором исполнителя Майкла Джексона обвинили в педофилии. Об этом пишет The Washington Post.

Ранее Стрейзанд, комментируя фильм, возложила ответственность за произошедшее на родителей героев «Покидая Неверленд» Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, отметив, что приставания Джексона их «не убили». После этих слов на певицу обрушились с критикой.

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В комментарии The Washington Post Стрейзанд пояснила, что не «не существует ситуаций или обстоятельств, при которых невинность детей может быть кем-либо использована».

«Истории, которыми поделились эти два молодых человека, больно слышать, и я испытываю к ним только сочувствие», — заявила Стрейзанд.

При этом она добавила, что важнейшая обязанность родителей — защищать своих детей. По ее словам, родители Робсона и Сейфчака также стали жертвами славы и фантазии.