Зеленский захотел создать русскоязычный канал на Украине
Кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский предложил создать на Украине телеканал на русском языке. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV.
Шоумен считает, что такой канал необходимо создать для того, чтобы он вещал в Крыму, на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в других странах мира.
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«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», — подчеркнул Зеленский.
Он уверен, что создание русскоязычного канала докажет всем, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий не «хотят отбирать русский язык».
Ранее сообщалось, что Зеленский в последний момент испугался участия в ток-шоу.