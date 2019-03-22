Шнуров жаждет разогнать Минкульт

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Рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в качестве члена общественного совета при комитете Госдумы по культуре обсудил с коллегами законопроект «О культуре», передает телеканал «Звезда».

Во время слушаний он предложил государству избавиться от Минкульта, поскольку он якобы не нужен стране. «Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры. Я буду отстаивать такую позицию — всех разогнать, как матрос Железняк», — поделился соображениями Шнуров.

Ранее Сергей Шнуров распустил свою группу «Ленинград», объявив о всероссийском прощальном туре коллектива. Этим он порадовал музыканта Юрия Лозу.