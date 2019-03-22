Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем

Российская певица Лолита (Лолита Милявская) прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, она чувствует себя хорошо, и со здоровьем у нее все «отлично».

«Это делается (осмотр врача. — «Газета.Ru») после каждого концерта… — измеряется давление и сердечный ритм членам коллектива, в том числе и мне», — сказала Лолита.

Реклама

Она добавила, что это всего лишь мера предосторожности, так как некоторым членам коллектива по 60 лет. Самой артистке — 55.

Ранее сообщалось, что Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону.