Панин уличил Бортко в лицемерии

Актер Алексей Панин обвинил кинорежиссера, первого зампреда комитета по культуре российской Госдумы Владимира Бортко в лицемерии после того, как депутат назвал его сумасшедшим, передает НСН.

Панин напомнил, что во время работы на «Мосфильме» Бортко якобы «пел дифирамбы» ему за его актерские качества.

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«Он рассказывал, что я круче, чем Андрей Болтнев, который играл Кротова в «Противостоянии»... Он упрашивал меня, чтобы я снялся у него в фильме «Душа шпиона». И сейчас этот человек называет меня больным...», — заявил Панин.

Ранее Бортко назвал Панина «сумасшедшим» за то, что тот не хочет возвращаться в Россию.