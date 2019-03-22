«Кандидат Коломойского» Зеленский считает, что олигарх должен вернуть деньги Украине

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Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью западным СМИ, что украинские миллиардеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны вернуть якобы украденные у Приватбанка $2,5 млрд.

В агентстве «Украинские новости» напомнили, что бывших владельцев Приватбанка Коломойского и Боголюбова подозревают в том, что они похитили из финансовой организации $2,5 млрд.

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Зеленский подчеркнул, что если вина миллиардеров будет доказана, то им следует вернуть эти деньги.

«Если будет доказано, что эти деньги были украдены, они обязаны быть возвращены в бюджет нашей страны. Однозначно», — сказал Зеленский.

Ранее народный депутат Надежда Савченко заявляла, что Коломойский сделает Зеленского президентом.