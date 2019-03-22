Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Отмечается, что прибывшие на место врачи скорой помощи не стали госпитализировать певицу. По данным телеграм-канала, недомогание артистки было вызвано «давлением и стрессом». Подчеркивается, что улучшить состояние Лолиты помогли «обычные таблетки».
Ранее сообщалось, что на Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКХ.