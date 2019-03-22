Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону

<img src="//img.gazeta.ru/files3/201/12058201/RIAN_3189816.HR-pic905-895x505-19162.jpg">

Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.

Отмечается, что прибывшие на место врачи скорой помощи не стали госпитализировать певицу. По данным телеграм-канала, недомогание артистки было вызвано «давлением и стрессом». Подчеркивается, что улучшить состояние Лолиты помогли «обычные таблетки».

Ранее сообщалось, что на Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКХ.