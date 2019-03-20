THR: многие американцы считают высмеивающее Трампа шоу «слишком политическим»

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Достаточно большое количество американцев считает шоу Saturday Night Live, в котором часто высмеивается президент США Дональд Трамп, «слишком политическим». Об этом сообщает The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на данные своего опроса.

По данным издания, таких людей пока еще меньшинство. Однако их совокупное число достаточно велико, и составляет 39%.

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Как отмечается, противоположную точку зрения высказали 30% опрошенных жителей США.

Исследование THR также показало, что респонденты-демократы в целом поддерживают политическую направленность шоу (60%), а республиканцы (52%) — наоборот.

Ранее сообщалось, что Трамп обиделся на пародийные шоу.