Армия

В Белгородской области в результате атаки ВСУ погиб спасатель

МЧС РФ сообщило о гибели сотрудника при атаке БПЛА в Белгородской области
ГУ МЧС России по Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал легковой автомобиль, в котором находился сотрудник МЧС РФ, в Новой Таволжанке в Белгородской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 28 января. Находившийся в машине старший сержант внутренней службы Владимир Мартынюк получил травмы, несовместимые с жизнью.

Из заявления следует, что мужчине было 33 года. Он пришел в пожарную охрану в ноябре 2021 года, а в 2024 году был назначен помощником начальника караула. Мартынюк за годы службы спас десятки человек, коллеги знали его как грамотного и добросовестного специалиста.

«Владимир множество раз выезжал на места обстрелов, ликвидировал пожары, эвакуировал и спасал людей, при этом сам неоднократно попадал под атаки со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»)», — подчеркивается в публикации.

25 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Красная Яруга в результате атаки беспилотника пострадали три мирных жителя, включая ребенка. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, женщина и пятилетний мальчик — баротравмы. Врачи оказали им помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались.

Ранее Белгород подвергся «самому массированному» ракетному обстрелу.
 
