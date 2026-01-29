Приставы ищут мужчину, который похитил собственного сына на Урале

На Урале приставы ищут мужчину, который похитил своего девятилетнего сына у его матери. Об этом сообщает ГУ ФССП России по Свердловской области.

Инцидент произошел в конце августа в Свердловской области — 34-летний отец силой забрал своего малолетнего сына у матери в ресторане быстрого питания. Женщина обратилась за помощью к судебным приставам, чтобы те помогли ей вернуть ребенка.

По решению суда отец обязан передать ребенка матери. Ранее, в июне, судебные приставы уже принудительно передавали мальчика родительнице. Теперь отец не исполняет решение суда и скрывает свое местонахождение вместе с сыном.

Судебный пристав-исполнитель объявил розыск как ребенка, так и его отца. Любую информацию об их местонахождении просят сообщать в ГУ ФССП России по Свердловской области.

Ранее обезьяна украла у женщины новорожденную дочь и выкинула ее в колодец.