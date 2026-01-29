Размер шрифта
Общество

Приставы ищут мужчину, который похитил собственного сына на Урале

На Урале ищут мужчину, который похитил собственного сына
ГУ ФССП по Свердловской области

На Урале приставы ищут мужчину, который похитил своего девятилетнего сына у его матери. Об этом сообщает ГУ ФССП России по Свердловской области.

Инцидент произошел в конце августа в Свердловской области — 34-летний отец силой забрал своего малолетнего сына у матери в ресторане быстрого питания. Женщина обратилась за помощью к судебным приставам, чтобы те помогли ей вернуть ребенка.

По решению суда отец обязан передать ребенка матери. Ранее, в июне, судебные приставы уже принудительно передавали мальчика родительнице. Теперь отец не исполняет решение суда и скрывает свое местонахождение вместе с сыном.

Судебный пристав-исполнитель объявил розыск как ребенка, так и его отца. Любую информацию об их местонахождении просят сообщать в ГУ ФССП России по Свердловской области.

Ранее обезьяна украла у женщины новорожденную дочь и выкинула ее в колодец.
 
