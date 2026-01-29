Кремль призвал воздержаться от применения силы против Ирана

Песков призвал к сдержанности и отказу от силовых методов в ситуации с Ираном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

«Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса», — сказал представитель Кремля.

До этого глава Белого дома заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.