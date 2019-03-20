Появился новый трейлер четвертой «Истории игрушек»

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В сети появился новый трейлер четвертой части мультфильма «История игрушек». Ролик был опубликован на YouTube-канале Disney Pixar.

На записи перед зрителями предстают ковбой Вуди, космический рейнджер Базз Лайтер, а также пастушка Бо Пип. Вуди показывает своим товарищам Форки — игрушку, которая важна для их хозяйки Бонни, и сообщает при этом, что им нужно сделать все для того, чтобы с ней ничего не случилось. Однако на этом пути их ждет много испытаний.

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Трейлер на момент публикации новости набрал уже более 4,8 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер четвертой «Истории игрушек».