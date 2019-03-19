У Началовой был рак, заявил ее подопечный с шоу «Один в один»

Телеведущий Егор Иващенко, с которым Юлия Началова работала на телепроекте «Один в один», рассказал, что у певицы было еще одно страшное заболевание, сообщает сайт kp.ru.

По словам телеведущего, молодые люди подружились на проекте, и Началова рассказала ему, что смогла победить онкологическое заболевание. Он пояснил, что у девушки обнаружили лимфому.

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Заболевание было обнаружено на начальной стадии, и певица смогла побороть болезнь.

Иващенко рассказал, что девушка как будто предчувствовала близкий конец, однако всегда рассказывала о жизненных трудностях с улыбкой и детской непосредственностью.

«Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации», — отметил он.

Телеведущий допустил, что иммунитет Началовой мог быть ослаблен химиотерапией.

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