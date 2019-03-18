«Был и остался свиньей»: Бодров-старший о Вайнштейне

Российский режиссер Сергей Бодров — старший в интервью «Известиям» рассказал о встрече с американским продюсером Харви Вайнштейном.

Бодров отметил, что впервые увидел Вайнштейна, когда тот посмотрел в Торонто ленту «Кавказский пленник» и захотел пообщаться. По его словам, продюсер несколько раз переносил встречу, после чего встретил Бодрова-старшего в своем номере в белом халате с чашкой кофе.

Реклама

Режиссер также отметил, что Вайнштейн «годами позволял себе невесть что, но платил за молчание».

«Что говорить, Харви Вайнштейн — продюсер от бога, но он был и остался свиньей», — заявил Бодров-старший.

Он добавил, что в Голливуде много «влиятельных престарелых мужиков, которые хотят наслаждаться жизнью».

Ранее Харви Вайнштейн, находящийся под следствием по делу о многочисленных домогательствах и изнасилованиях, ответил на заявление актрисы Гвинет Пэлтроу.