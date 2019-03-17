Экс-ведущий «Таблетки» объяснил, как у Началовой появилась смертельная болезнь

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Заслуженный артист РСФСР, телеведущий и актер Станислав Садальский заверил, что опыт в качестве ведущего передачи «Таблетка» позволяет ему «прекрасно понять», что заболевание певицы Юлии Началовой, как и любые другие болезни любых других людей, появилось от «нервов». Мнением артиста поинтересовалась «Телепрограмма».

Актер также рассказал, что у Началовой были «потрясающие глаза и голос». Садальский добавил, что певица была «женственной» и «красивой».

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«Я любовался ей и думал, какое красивое лицо на нашей эстраде», — вспомнил Садалський.

Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову «удивительно способной девочкой».