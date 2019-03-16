Врачи прооперировали Юлию Началову

Врачи прооперировали российскую певицу Юлию Началову, которая находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Star Hit со ссылкой на источники.

По данным источников, до этого Началовой уже делали операцию на ноге. Хирургическое вмешательство обернулось обострением состояния здоровья певицы и кровотечением.

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В настоящее время неизвестно какая именно была сделана операция Началовой на этот раз. Однако ранее были предположения о том, что из-за начавшейся гангрены звезде может грозить ампутация, уточняет издание.

«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — рассказал изданию врач.

Отмечается, что родители певицы и ее представители пока не дают никаких комментариев о состоянии здоровья певицы.

Ранее сообщалось, что лечащий врач Началовой обвинил медиков США в ее болезни.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.