Что не так с песней Лазарева на «Евровидении», рассказал Лоза

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Юрий Лоза раскритиковал песню Scream («Крик») российского певца Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении», передает «Ура.ру»

«Лазарев не имеет к России никакого отношения. Он будет петь песню на английском языке на британском конкурсе. С какой стати россияне обсуждают его песню?» — негодовал Лоза.

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Музыкальный критик Сергей Соседов также разделил мнение, что новая песня Лазарева хитом не является, но он уверен, что она «достойная».

«Только идиот может назвать эту песню отстойной. Песня исполнена интересно, но первое место она не займет», — сказал Соседов.

Ранее российский певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении», отреагировал на комментарии к его конкурсной песни Scream («Крик»).