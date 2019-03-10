Стала известна дата и место похорон Этуша

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Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил, что актера Владимира Этуша кремируют 12 марта, а захоронение состоится на Новодевичьем кладбище, передает РИА «Новости».

Отмечается, что церемония пройдет в закрытом режиме.

«После прощания Владимира Абрамовича кремируют, церемония пройдет в узком кругу на Троекуровском кладбище, в закрытом режиме. Захоронение состоится на Новодевичьем кладбище», — сказал Крок.

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Ранее сообщалось, что прощание с известным артистом состоится во вторник, 12 марта, в театре им. Вахтангова в Москве.

Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Владимир Этуш снимался в таких известных фильмах, как «Кавказская пленница» (1967), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «12 стульев» (1971), «Солярис» (1968), «Приключение Буратино» (1976). Всего он сыграл в более чем 30 кинолентах. Также актер исполнил около 60 ролей в театре.