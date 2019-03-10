Лазарев ответил на критику его песни для «Евровидения»

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Российский певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении», отреагировал на комментарии к его конкурсной песни Scream («Крик»). Об этом он написал в инстаграме.

Лазарев обрадовался и поблагодарил тех, кто написал, что после прослушивания песни у них появились «мурашки по коже». Также он ответил всем, кто раскритиковал его песню.

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«Некоторые пишут, что песня не в формате Евровидения, но разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной?» — добавил Лазарев.

Он заявил, что согласился второй раз представить Россию на конкурсе «Евровидение-2019» для того, чтобы показать свою новую музыкальную сторону. И считает, что добился этой цели.

Ранее сообщалось, что число просмотров клипа Лазарева для «Евровидения» превысило миллион.

64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.