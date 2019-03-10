Певцов и Дроздова приютили у себя девушку

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Актриса Ольга Дроздова рассказала, что они с мужем Дмитрием Певцовым приютили у себя 23-летнюю девушку. Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, она живет с ними как приемная дочь.

«Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок», — отметила Дроздова.

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Она добавила, что девушка является педагогом у них на курсе.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Певцов рассказал о страшной трагедии.