Певцов и Дроздова приютили у себя девушку
Актриса Ольга Дроздова рассказала, что они с мужем Дмитрием Певцовым приютили у себя 23-летнюю девушку. Об этом сообщает «Пятый канал».
По ее словам, она живет с ними как приемная дочь.
«Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок», — отметила Дроздова.
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Она добавила, что девушка является педагогом у них на курсе.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Певцов рассказал о страшной трагедии.