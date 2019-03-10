Число просмотров клипа Лазарева для «Евровидения» превысило миллион

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Число просмотров клипа на песню Scream («Крик») для международного песенного конкурса «Евровидение-2019» превысило миллион. Об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

При этом певец представил песню менее суток назад вечером 9 марта. По состоянию на 6.30 мск число просмотров составляло 1 030 690.

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Лазарев рассказал, что когда он впервые услышал песню, он «почувствовал невероятную силу и мощь мелодии», а с появлением слов композиция приобрела «еще больший смысл».

64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее сообщалось, что Лазарев представил песню для «Евровидения».