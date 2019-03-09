Валентин Гафт отреагировал на известие о смерти Владимира Этуша

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Актер Валентин Гафт прокомментировал известие о смерти народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом сообщает ФАН.

Он подчеркнул, что Этуш был необыкновенным артистом, и его любила вся страна.

«Царствие небесное… память о нем никогда не исчезнет, он вошел в историю театра вообще и Вахтанговского театра в частности, как один их лучших артистов нашего времени. Люди этого не забудут. Очень жаль», — отметил Гафт.

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Ранее стало известно, где похоронят Владимира Этуша.

Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Владимир Этуш снимался в таких известных фильмах, как «Кавказская пленница»(1967), «Иван Васильевич меняет профессию»(1973), «12 стульев»(1971), «Солярис»(1968), «Приключение Буратино»(1976). Всего он сыграл в более чем 30 картинах.

Также актер исполнил около 60 ролей в театре.