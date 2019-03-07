Шнуров посмеялся над тратами мужчин на 8 марта

Объявивший об уходе из инстаграма лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме ироничное стихотворение, посвященное тратам мужчин на подарки на Международный женский день.

В начале своего стихотворения Шнуров задался вопросом, куда уходят «бабки». По его словам, в канун 8 марта они несутся к «женским половым органам» (музыкант употребил обсценную лексику).

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«Мигрируют мгновенно, глядь, и их нет совсем», — написал Шнуров.

Он также сыронизировал, что подарки на праздник просят сами женщины, после чего говорят «целую, милый, будь».

Ранее сообщалось, что Шнуров вошел в комитет по культуре Госдумы России.