Ар Келли дал первое интервью после обвинений в сексуальном насилии

Американский музыкант и продюсер Ар Келли дал интервью CBS после обвинений в сексуальных домогательствах, часть которого опубликована сайте телеканала.

Как следует из материала, музыкант по-прежнему не признает себя виновным. При этом он отрицает утверждения о том, что у него были половые контакты с женщинами до их совершеннолетия, что нанесло им психологический и физический ущерб.

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«Будь то старые слухи, новые слухи, будущие слухи, это все неправда», — заявил Ар Келли.

Он также назвал «глупостью» вопрос о том, держал ли он когда-либо у себя насильно женщин.

Музыкант подчеркнул, что намерен бороться за свою жизнь.

Ранее сообщалось, что Ар Келли не признал себя виновным в сексуальном насилии.