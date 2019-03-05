ФАС нашла нарушения в рекламе «Гексорала» с участием Киркорова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в рекламе лекарства «Гексорал» с участием Филиппа Киркорова, передает РИА «Новости»..

Сообщается, что компания Johnson&Johnson нарушила закон «О рекламе».

По данным ФАС, в рекламе используется утверждение «Гексорал. Болезнетушитель №1». Нарушением является то, что поясняющая сноска занимает всего 2% площади кадра.

Антимонопольная служба передала компании предписание о прекращении нарушения закона, а материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.