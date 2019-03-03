Бен Стиллер высмеял экс-адвоката Трампа
Американский актер Бен Стиллер на шоу «Saturday Night Live» вновь спародировал Майкла Коэна, экс-адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.
Как отмечается, в пародийном ролике экс-адвокат Трампа давал показания перед конгрессом.
Реклама
«В первый раз я тоже давал показания под присягой, но в этот раз я действительно собираюсь это сделать», — отметил «Коэн».
Он добавил, что был неправ и знает об этом, потому что его «поймали».
Ранее сообщалось, что республиканцы не поверили экс-адвокату Трампа.