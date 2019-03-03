Бен Стиллер высмеял экс-адвоката Трампа

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Американский актер Бен Стиллер на шоу «Saturday Night Live» вновь спародировал Майкла Коэна, экс-адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, в пародийном ролике экс-адвокат Трампа давал показания перед конгрессом.

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«В первый раз я тоже давал показания под присягой, но в этот раз я действительно собираюсь это сделать», — отметил «Коэн».

Он добавил, что был неправ и знает об этом, потому что его «поймали».

Ранее сообщалось, что республиканцы не поверили экс-адвокату Трампа.