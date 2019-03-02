У одного из основоположников рок-н-ролла случился инсульт

У одного из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюиса случился инсульт, передает AP со ссылкой на его представителя.

Как отмечается, музыкант должен пойти на поправку, так как удар был незначительным. В данный момент он восстанавливает здоровье в Мемфисе.

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Подчеркивается, что Льюис известен своей невероятной энергией и выдающимися навыками игры на фортепиано, и по этой причине ему дали прозвище «убийца».

Он также стал одним из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла.