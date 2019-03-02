В Крыму заподозрили Зеленского в популизме

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заподозрил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в популизме, передает РИА «Новости».

Бальбек отметил, что Украина должна подкрепить заявления о намерении вести переговоры с Россией реальными действиями.

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«В реализации Минских соглашений мы разочаровались, и в готовность Украины к реальному прекращению войны не верится — верится лишь в популизм некоторых участников украинской президентской гонки», — сказал Бальбек.

Ранее в Госдуме заявили, что Украине в первую очередь необходимо вести переговоры непосредственно с жителями Донбасса.