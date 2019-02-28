Телеканал Коломойского пикетируют люди с плакатами против Зеленского

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Украинский телеканал «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, пикетируют люди люди с плакатами против кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщается в выпуске ТСН самого телеканала.

Как отмечается, число протестующих оценивается в несколько десятков, большинство из них являются пенсионерами.

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Уточняется, что демонстрантов собрали у кинотеатра на Подоле, дали им плакаты с лозунгами, после чего группу людей централизованно отвели в офис телекомпании.

Одна женщина призналась съемочной группе телеканала, что пришла на акцию для того, чтобы заработать.

Ранее сообщалось, что телеканал Коломойского позвал Зеленского и Тимошенко.