Божена Рынска заявила, что Малашенко не собирался умирать

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Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска, которая была женой Игоря Малашенко, прокомментировала его смерть на своей странице в фейсбуке.

Как написала Рынска, Малашенко не собирался умирать, о чем сам сказал ей два месяца назад. Она добавила, что он стал плохо себя чувствовать в ноябре 2018 года.

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«Он очень боялся суда и угроз», — заявила Рынска.

Ранее сообщалось, что труп основателя НТВ, медиаменеджера и политолога Игоря Малашенко нашла его экономка.