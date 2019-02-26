Как после фиаско с Maruv выберут участника «Евровидения», рассказали на украинском ТВ

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На Украине рассказали, как будут после скандала выбирать музыкального исполнителя, который будет представлять страну на «Евровидении». Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам члена правления Национального НСТУ Александра Кольцова, сначала нужно будет проконсультироваться с Европейским вещательным союзом. После этого будут проведены консультации с юристами, где будет решаться вопрос, будет ли НСТУ и дальше участвовать в организации конкурса.

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«Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение», — сказал Кольцов.

Он также пояснил, что в договоре победившей в нацотборе певицы Maruv впервые был пункт о том, что на время проведения конкурса будут отменены концерты на российской территории, поскольку в прошлом никто из выходивших в финал исполнителей не давал концертов в России.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой прокомментировала скандальную ситуацию с нацотбором на «Евровидение» на Украине, назвав ее «глумлением».