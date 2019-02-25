Зеленский предложил выбрать премьера Украины в интернете
Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил сторонникам выбрать через интернет будущего премьер-министра страны, глав Минобороны, МИД, а также Службы безопасности и Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителей Зеленского, шоумен не хочет, чтобы эти посты заняли чьи-нибудь родственники, жены или мужья.
Реклама
Ранее сообщалось, что послы стран ЕС назвали Зеленского «не нулем, а минусом» для Украины.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.