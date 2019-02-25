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Британская актриса Оливия Колман получила «Оскар» за лучшую женскую роль первого плана в фильме «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения.

В кинокартине 45-летняя Колман сыграла роль королевы Великобритании Анны.

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«Смех да и только... Я «Оскар» получила!» — сказала Колман.

Также в своей речи она выразила благодарность своим детям, «если они смотрят» церемонию награждения.

Ранее стали известны обладатели «Оскара» за лучшие роли второго плана.

91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.