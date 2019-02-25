«СССР в худшие времена»: дуэт Anna Maria о травле на Украине

Участницы украинского дуэта Anna Maria сестры Анна и Мария Опанасюк в своем инстаграме сравнили современную Украину с СССР «в его худшие времена» после критики в свой адрес из-за высказывания о Крыме.

Во время одного из интервью сестры Опанасюк не стали называть Крымский полуостров украинским. Также стало известно, что мать сестер имеет медаль «За возвращение Крыма». После этого на девушек обрушились с критикой на Украине.

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Анна и Мария Опанасюк отметили, что не ожидали такой реакции на выражение своего мнения от страны с «европейскими ценностями».

«Родители дали нам жизнь. И мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся как будто в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказаться от своих родителей», — написали Анна и Мария Опанасюк.

Сестры подчеркнули, что не могут повлиять на выбор своих родителей, в то время как сами они не нарушали украинских законов и не выступали в России.

Ранее сообщалось, что участниц украинского отбора на «Евровидение» попрекнули родственниками в России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.