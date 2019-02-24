Киев выдвинул ультамум по участию в «Евровидении» победившей на нацотборе певице

Победившей в национальном отборе на Украине певице Mаruv поставили условие о запрете ездить на гастроли в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказали в Национальной общественная телерадиокомпании Украины (НОТУ), певице, которая победила в отборе на песенный конкурс «Евровидение», был передан контракт, в котором есть пункт о запрете гастролировать в России

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Документ певица получила для ознакомления. Отмечается, что у нее есть сутки на ознакомление и принятие решения по контракту.

В организации отметили, что окончательное решение о том, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2019», будет принимать именно НОТУ.

Ранее сообщалось, что несмотря на победу, Maruv могут не пустить на «Евровидение» от Украины.