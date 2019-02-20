Посольство России ответило на призывы Киева запретить прокат «Т-34»

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В посольстве России в Вашингтоне заявили, что власти Украины пытаются диктовать США свою волю, требуя отменить показ российского фильма «Т-34». Об этом сообщает ТАСС.

По данным дипмиссии, украинского посольство в Вашингтоне открыто вмешивается в дела США.

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В посольстве также добавили, что Киев требует отменить показ фильма «Т-34» в США.

В российской дипмиссии выразили надежду на то, что поведение украинских дипломатов получит «должную оценку» властей США.

Ранее сообщалось, что режиссер Алексей Учитель прокомментировал призывы Киева запретить прокат «Т-34».