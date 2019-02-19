Украина запретила ввоз почти 20 книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну 19 книг российских авторов, в том числе детских, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

Как отмечается, украинское Гостелерадио обнаружило в книгах признаки пропаганды.

Реклама

В список запрещенных книг попали, в том числе, «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», «Кроссфит мозга: как подготовить себя к решению нестандартных задач», «Записки практикующий ведьмы», «Грузинская кухня: любовь на вкус».

Также под запрет попали детские книги, в оформлении которых используется коммунистическая символика.

Ранее сообщалось, что Украина захотела запретить прокат в США российского фильма «Т-34».