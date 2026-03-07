Переехавшая из Финляндии многодетная мать восхитилась жизнью в России

Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала, что рада переезду вместе с семьей из Финляндии в Выборг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, проблемы в Финляндии начались после начала СВО. Она рассказала, что сложности возникли как на работе, так и у детей в школе, где стали появляться неприятные вопросы и ситуации. В 2023 году семья решила переехать, а после завершения учебного года в 2024 году летом перебралась в Выборг.

Она рассказала, что город хорошо принял ее семью. По ее словам, детей быстро оформили в школу, где они учатся уже второй год и им там нравится.

Сярккя также сообщила, что в Выборге работает спортивный клуб «Фаворит», где ее сын занимается тяжелой атлетикой в олимпийском резерве. Дочь, по ее словам, дополнительно учится в художественной школе. Женщина считает, что российская система образования очень сильная и превосходит европейскую. Она добавила, что рада перевезти детей в Россию, где, по ее мнению, они смогут получить хорошее образование и развиваться в спорте.

Кроме того, Сярккя отметила, что в Выборге хорошо развита система медицинского обслуживания. По ее словам, ей нравится растить детей в этом городе.

