Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Переехавшая из Финляндии многодетная мать восхитилась жизнью в России

Переехавшая из Финляндии мать Светлана Сярккя рассказала о жизни в Выборге
Алексей Даничев/РИА Новости

Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала, что рада переезду вместе с семьей из Финляндии в Выборг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, проблемы в Финляндии начались после начала СВО. Она рассказала, что сложности возникли как на работе, так и у детей в школе, где стали появляться неприятные вопросы и ситуации. В 2023 году семья решила переехать, а после завершения учебного года в 2024 году летом перебралась в Выборг.

Она рассказала, что город хорошо принял ее семью. По ее словам, детей быстро оформили в школу, где они учатся уже второй год и им там нравится.

Сярккя также сообщила, что в Выборге работает спортивный клуб «Фаворит», где ее сын занимается тяжелой атлетикой в олимпийском резерве. Дочь, по ее словам, дополнительно учится в художественной школе. Женщина считает, что российская система образования очень сильная и превосходит европейскую. Она добавила, что рада перевезти детей в Россию, где, по ее мнению, они смогут получить хорошее образование и развиваться в спорте.

Кроме того, Сярккя отметила, что в Выборге хорошо развита система медицинского обслуживания. По ее словам, ей нравится растить детей в этом городе.

В Санкт-Петербурге проходит Невский форум друзей России, в котором участвуют иностранные журналисты, общественные деятели и политики, открыто выражающие поддержку России.

Ранее режиссер Рената Литвинова тайно вернулась в Россию.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!