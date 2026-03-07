Размер шрифта
В Израиле оценили вероятность вступления Азербайджана в войну с Ираном

Kan: в Израиле допускают присоединение Азербайджана к ударам по Ирану
Petrov Sergey/Global Look Press

Израильские власти считают, что Азербайджан может присоединиться к ударам по Ирану после атаки беспилотников в Нахичевани и предотвращения терактов. Об этом сообщает израильский телеканал Kan.

В Тель-Авиве заявили, что может быть больше стран, которые присоединятся к военным действиям против Ирана и его интересов в регионе.

5 марта беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. По данным властей, пострадали как минимум четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о приведении армии в режим полной боеготовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи опроверг утверждения о том, что Иран обстреливал азербайджанский регион какими-либо снарядами, и заявил, что Вооруженные силы Исламской Республики проводят необходимое расследование инцидента

6 марта телеканал АзТВ сообщил, что Служба государственной безопасности Азербайджана предотвратила серию терактов, планировавшихся иранским Корпусом стражей исламской революции.

Ранее президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан.

 
