Стало известно, сколько можно получить по больничному после увольнения в марте

Экономист Балынин: можно получить 15 тыс. руб. по больничному после увольнения в марте

Россияне в ряде случаев могут получить более 15 тыс. рублей в качестве пособия по временной нетрудоспособности после увольнения в этом марте, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пособие по временной нетрудоспособности — это одна из социальных выплат, осуществляемая в рамках обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По закону данное пособие положено гражданам не только в период их трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней. В таком случае расчет дневного размера пособия осуществляется путем произведения среднедневного заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, и 60% вне зависимости от страхового стажа», — отметил Балынин.

Он привел пример: допустим, гражданин, имевший в 2024 году ежемесячно зарплату в 72 тыс. рублей и в 2025 — в 78 тыс. рублей, уволился 2 марта 2026 года, а 10 марта 2026 года заболел. В таком случае еще не прошло 30 дней с момента увольнения, поэтому гражданину положено пособие по временной нетрудоспособности, несмотря на факт отсутствия места трудоустройства, подчеркнул экономист. Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные дни — Социальный фонд России, добавил эксперт. По его словам, важно также помнить, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц.

«В этом примере дневной размер пособия составит 1479,45 рубля. Если, например, гражданин будет болеть 12 дней, то размер пособия составит 17753,4 рубля», — заключил Балынин.

