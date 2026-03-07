Размер шрифта
Жителей четырех домов эвакуировали в Ельце из-за угрозы взрыва беспилотника

Артамонов: в Ельце эвакуировали жителей четырех домов из-за упавшего БПЛА
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Жильцов четырех домов эвакуировали в Ельце Липецкой области из-за угрозы взрыва неразорвавшейся боевой части упавшего беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По словам главы региона, сегодня ночью в Ельце БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом. Артамонов отметил, что на место падения выехали оперативные службы, которые установили, что неразорвавшаяся боевая часть дрона представляет серьезную опасность, поэтому было принято решение эвакуировать жильцов четырех домов.

Для жителей организовали пункт временного размещения в лицее № 5 на ул. Спутников, д. 9, уточнил губернатор.

«На месте работают все экстренные службы, дежурят медики. После того как специалисты завершат обезвреживание обломков, люди смогут вернуться домой», — говорится в сообщении Артамонова.

В Минобороны ранее сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 марта сбили 124 украинских беспилотника над регионами России. Отмечается, что наибольшее число дронов — 29 — российскими военными были уничтожены над Брянской областью. 15 БПЛА сбили над Орловской областью, 11 — над Белгородской областью.

Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший к Москве.

 
