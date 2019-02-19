Звезда «Ганнибала» рассказал о возвращении в Россию
Датский киноактер Мадс Миккельсен рассказал об отношении к России, передает ТАСС.
По словам актера, он уже приезжал в Россию, но оставался на территории страны недолго. Он заметил, что ему нравятся жители России и еда.
«Россия — самая большая страна в мире, так что хочется посмотреть очень многое», — сказал Миккельсен.
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Он добавил, что он проведет в России несколько дней, и хочет, чтобы ему показали все самое лучшее.
«Планирую вернуться в качестве туриста, обязательно съездить в Санкт-Петербург», — заключил Миккельсен.