Звезда «Ганнибала» рассказал о возвращении в Россию

Датский киноактер Мадс Миккельсен рассказал об отношении к России, передает ТАСС.

По словам актера, он уже приезжал в Россию, но оставался на территории страны недолго. Он заметил, что ему нравятся жители России и еда.

«Россия — самая большая страна в мире, так что хочется посмотреть очень многое», — сказал Миккельсен.

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Он добавил, что он проведет в России несколько дней, и хочет, чтобы ему показали все самое лучшее.

«Планирую вернуться в качестве туриста, обязательно съездить в Санкт-Петербург», — заключил Миккельсен.

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