Queen выступит на «Оскаре»

Американская академия киноискусств проинформировала о том, что во время 91 церемонии вручения «Оскара» состоится выступление британской рок-группы Queen. Об этом сообщается в твиттере организации.

В посте члены академии поприветствовали вокалиста Адама Ламберта и группу Queen, которые выйдут на сцену во время церемонии.

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«Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия?» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поющие хит Queen монахини восхитили пользователей соцсетей.