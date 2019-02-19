Звезда «Ганнибала» рассказал, кого хотел бы сыграть

Датский киноактер Мадс Миккельсен ответил на вопрос о роли, которую бы он хотел сыграть. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он перепробовал всего понемногу. Он заметил, что любит фильмы ужасов и картины про зомби и смотрит их с детского возраста.

«Я хотел бы сыграть зомби», — сказал Миккельсен.

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Он добавил, что такой фильм с его участием был бы «скучным зрелищем».

Ранее сообщалось, что Мадс Миккельсен вступает в схватку киллеров в новом боевике Netflix.