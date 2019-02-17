Кличко рассказал об опасности Зеленского для Украины

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, передает ФАН.

В частности, Кличко сравнил Зеленского с пассажиром самолета, который оказался в кабине пилота.

Он напомнил, что тот предложил украинцам вместе написать его предвыборную программу.

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«Это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров советы, как взлетать. Я не хотел бы оказаться в таком самолете», — заявил Кличко.

Он назвал подобную ситуацию опасной для Украины.